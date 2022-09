L'oracle des messages de ton corps

Un oracle somptueux pour s'ouvrir à l'intelligence du corps Cet oracle te permettra de te reconnecter à ton corps, de prendre conscience des signes qu'il t'envoie et de lui laisser te dire ce dont il a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre ou tout simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas afin de te libérer de tes maux, retrouver toute ton énergie et avancer vers ton objectif de vie.