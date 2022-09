A fond ! N° 1, septembre-octobre 2022

Pour lancer A fond!, pouvait-on se passer de Julian Alaphilippe ? Le roi des roues-arrière, devenu double champion du monde de vélo, raconte son parcours dans la Grande histoire, une séquence de quinze pages chapitrée et illustrée. La navigatrice Samantha Davies nous embarque à bord du bateau sur lequel elle traversera, seule, l'Atlantique. Découvrez huit pages de photoreportage sur son voilier. Et aussi : un dossier sur le succès du basket à trois contre trois, un basket moderne et spectaculaire qui a intégré le programme des Jeux olympiques. Au sommaire : La Grande histoire: Julian Alaphlippe, super-héros du vélo Le dossier : tous gagas du basket 3x3 Le reportage : en mer avec Samantha Davies & Quand j'avais 10 ans avec l'escrimeuse Pauline Ranvier Le geste de pro : la volée de Nicolas Mahut (tennis) En bonus : Les cartes champions du judo français Un poster : Sky Brown (skateboard).