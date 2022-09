8888 pandas. Les clés de succès d'un entrepreneur des NFT

Gabriel Mamou-Mani, entrepreneur français, est le fondateur de Panda Dynasty, pionnier du marché des NFT. Dans ce récit atypique, il revient sur la genèse d'un succès aussi fulgurant qu'inattendu et en analyse les ressorts. Les NFT sont bien plus que de simples vignettes digitales, mais une véritable révolution qui bouscule le monde de la cryptomonnaie, le marché de l'art, la notion de communauté et le concept même de propriété. A travers l'épopée de cet entrepreneur non-conventionnel, ce récit pédagogique amène à réfléchir sur le management, la création de communauté, le succès, et vulgarise ce que sont les NFT, un domaine encore méconnu, pour prendre la mesure de ce qui s'annonce comme un véritable changement de paradigme.