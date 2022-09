- Une ouverture de la collection Electrogène pour toucher plus de lecteurs. - Une aventure initiatique dans un univers magique et mystérieux, nourrit de mythologies orientales, explorant des thèmes riches et profonds. -? Une quête épique au rythme captivant, menée par des héroïnes charismatiques. Dans les ruelles sombres de Tyniry, une ombre fugace évolue de toit en toit, aussi furtive qu'un rapace. Ashtiri, une ancienne esclave de 17 ans, est devenue voleuse pour survivre. La meilleure, d'ailleurs. Et sa réputation a franchi les frontières ? : le roi d'Ofayne la mandate afin d'accomplir une mission décisive. Impuissant devant une armée de démons à la progression implacable, le souverain a l'espoir fou qu'Ashtiri retrouvera le dernier Lion d'albâtre, un mage-guerrier légendaire. Dans cette quête au coeur d'un environnement hostile, les convictions d'Ashtiri vacillent une à une face aux volontés des divinités cosmiques, maîtresses du destin des mortels.