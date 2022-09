Les difficultés posées par les noms en généalogie. 2e édition revue et augmentée

On croit connaître le nom et le prénom de son arrière grand-père, soldat tué en 1915, mais on ne le retrouve pourtant pas dans les listes de morts pour la France. On tient pour acquis le patronyme que l'on porte mais on ne le repère pas dans les tables décennales du XIXe siècle... Celui qui commence une généalogie ignore souvent que les noms n'avaient pas d'orthographe fixe et que nos ancêtres ne portaient pas toujours leur prénom d'état civil dans la vie courante. D'où des erreurs ou des pistes perdues. Ce guide indique les écueils de recherche liés aux noms et aux prénoms, selon les époques, selon les régions et selon les lettres initiales, certaines étant plus facilement déformées que d'autres.