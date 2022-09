Combien ça va nous coûter ?

Essence, alimentation, énergie, santé, immobilier : le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des Français, avant même la sécurité. Le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêts ne fait qu'accroître un peu plus chaque jour cette inquiétude légitime. Dans ce livre, l'auteur décrypte de façon claire et accessible les mécanismes de notre pouvoir d'achat " ressenti " pour les comparer à la réalité : le résultat est stupéfiant ! Nous sommes passés de " combien ça coûte " à " combien ça nous coûte ". Désormais, la question n'est plus de savoir comment nous allons nous en sortir, mais de quoi nous allons devoir nous passer. Ce livre nous concerne tous, car il parle de notre argent, du coût de notre vie et donne des solutions originales et didactiques pour sauver notre pouvoir d'achat.