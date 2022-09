L'entreprise Net Positive. Un business qui nous veut du bien

Un modèle économique Net Positive s'autoalimente : en donnant l'exemple, une entreprise incite les autres à entrer dans le cercle vertueux de la croissance respectueuse et heureuse. Il s'agit d'une règle d'or : " Traitez les autres comme vous souhaiteriez qu'ils vous traitent. " Cette maxime a toujours servi de boussole aux hommes, dans tous les domaines (morale, culture, religion). L'entreprise Net Positive fait siens les " contraintes " et critères environnementaux, dans un esprit de respect. Elle est sensible aux valeurs morales qui nous animent dans nos relations sociales et tend à les réparer, à les promouvoir et à les réinventer pour ne laisser personne sur le carreau. Non seulement le modèle Net Positive nous veut du bien globalement mais il vise également à améliorer notre quotidien, du bien-être d'un salarié ou d'un fournisseur, jusqu'à la préservation des régions d'implantation de notre activité en passant par la conception des produits et services. Une dose irradiante de bienveillance généralisée et illimitée. Véritable plaidoyer pour un monde meilleur qui commencerait dans l'entreprise, cet ouvrage revêt une dimension politique : changer nos pratiques n'est pas si compliqué et tous les actes, petits ou grands, comptent. Tenez-vous prêt(e) à changer de paradigme !