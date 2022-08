Créer des applications graphiques en Python avec PyQt5

Tirez parti de la richesse de Qt 5 pour créer de belles interfaces graphiques à vos applications Python ! Ce livre s'adresse à toute personne souhaitant développer des interfaces graphiques en Python, de la simple boîte de dialogue à la création d'applications graphiques élaborées, avec menus, barre d'outils, redimensionnement à la taille de l'écran, accès à une base de données, etc. Qt est une bibliothèque d'interfaces graphiques généraliste extrêmement complète écrite en C++. PyQt sert de couche de liaison entre C++ et Python, et apporte ainsi Qt à l'environnement Python. Il permet de créer en Python des applications graphiques de grandes qualités à destination des ordinateurs, mais aussi des appareils mobiles ou du web. Deux approches de développement vous sont proposées : la manière impérative par assemblage de composants (aussi appelés widgets) et la manière déclarative à l'aide du langage QML (Qt Quick). Une même application de gestion de bibliothèque sera développée à titre d'exemple avec chacune des méthodes. Pour aller plus loin, vous aborderez dans une troisième partie, l'affichage 2D interactif avec des vues graphiques (dans une application Qt Widget) et différents types d'affichages avancés avec Qt Quick (Canvas, Qt3D). Ce livre suppose que vous débutez en Qt, mais que vous connaissez Python et maîtrisez les notions de programmation orientée objet, notamment l'héritage. Il s'appuie sur la version long terme 5. 6 de Qt. Python 3. 5 et PyQt 5. 4 sont requis a minima. Eric6 a été choisi comme environnement de développement par défaut. Vous utiliserez également Qt Creator pour développer en QML.