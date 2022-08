Réussir son mémoire en psycho. Elaborer et rédiger son travail d'étude et de recherche, 2e édition

Un guide pratique, complet et progressif indispensable pour préparer et rédiger son mémoire en psycho. Les mémoires ou travaux et recherches de fin d'année représentent toujours des enjeux majeurs pour les étudiants. Voici un manuel riche, clair et indispensable afin de relever ce défi. Cet ouvrage est un guide complet pour apprendre à faire un mémoire de qualité en Master 1 et Master 2 de psychologie et plus largement, dans les autres disciplines de sciences humaines et sociales. Il accompagnera efficacement l'étudiant dans toutes les étapes de l'élaboration et la rédaction d'un travail d'études et de recherche (cycle de Master, mais aussi de Licence) : depuis la définition de la problématique de recherche, la stratégie de recherche documentaire à la touche finale, puis la préparation de l'exposé oral. Il propose une méthodologie robuste, fiable et rigoureuse, un accompagnement progressif et gradué et aborde aussi des champs très larges, comme la relation à son directeur de mémoire ou encore, les principaux écueils que rencontrent les étudiants.