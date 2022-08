Biologie en schémas

La biologie pour la licence et le Capes SVT sous la forme de schémas synthétiques commentés, appuyés par une dizaine de petites vidéos explicatives accessible via des QR codes. L'ouvrage propose les principales notions de biologie étudiées en licence et Capes SV-STU, présentées sous forme de schémas et de photos commentés, regroupés au sein 184 fiches thématiques. Les auteurs alternent fiches de base et fiches d'approfondissement qui nécessitent une réflexion un peu plus poussée. C'est donc un manuel de licence mais uniquement en schémas et photos. Chaque fiche contiendra un court texte introductif avec la définition de la notion présentée, des schémas originaux et quelques photographies. L'accent est mis sur la mise en relation entre la structure et la fonction : c'est en adéquation avec la vision actuelle de la biologie car établir le lien structure/fonction permet de donner du sens aux observations du vivant et d'expliquer l'adaptation avec les contraintes du milieu. Le contenu est défini en fonction des programmes des enseignements des universités de SV-STU de licence et des concours de l'enseignement, en particulier le CAPES SVT.