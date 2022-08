Biologie moléculaire de la cellule

Référence incontournable en biologie cellulaire et moléculaire, ce livre traite du fonctionnement de la cellule dans ses moindres détails. Grande référence en biologie moléculaire, ce livre est un savant dosage entre l'état des connaissances en biologie et la transmission du savoir à des étudiants qui découvrent ce domaine ou en recherchent un approfondissement. Il rassemble les études des mécanismes qui permettent la formation des cellules, leur développement et leur fonctionnement jusqu'à leur mort. Le contenu des chapitres est clair, abondamment illustré et des rubriques d'aide à l'apprentissage ponctuent le texte : mots-clés, exercices, résumés et révisions. Les nouvelles technologies, notamment le séquençage de l'ADN et de l'ARN, sont décrites en détail. L'accent est mis sur les retombées de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire en médecine, plus particulièrement dans la mise au point de traitements adaptés à des maladies génétiques. Les organismes modèles occupent une place de choix afin de mettre en évidence les points communs et les divergences entre les mécanismes biologiques d'une espèce à l'autre. Les expériences menées sur des cellules isolées sont utilisées pour décrire en détail le déroulement d'un processus précis, sans interaction avec l'ensemble d'un organisme.