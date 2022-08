" M. Smallways faisait cette remarque longtemps avant le début de la guerre dans les airs, accoté contre la palissade, au bout de son jardin, et, d'un regard qui n'exprimait ni louange ni blâme, il contemplait la vaste usine à gaz de Bun Hill. Au-dessus des gazomètres pressés les uns contre les autres, trois formes étranges apparurent, grandes vessies flasques qui se balançaient lourdement, devenaient plus rondes et plus énormes, des ballons que l'on gonflait pour les ascensions hebdomadaires de l'Aéro-Club. " Ce roman de science-fiction est davantage à classer dans la partie Anticipation, tant l'histoire lui donnera par la suite raison, sur les évènements des débuts du XXe siècle. HG Wells nous place ici dans un roman, avec une narration presque historique.