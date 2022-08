Le grand livre des métiers de la santé. Sage-femme, kinésithérapeute, podologue, ostéopathe... etc

Des secteurs passés au crible et les formations pour y arriver Quelles sont les études pour devenir infirmier ? Quelles sont les études pour y accéder et pour se spécialiser ? Est-il possible d'accéder au métier d'infirmier par d'autres diplômes universitaires ? Quelles qualités et capacités sont requises pour accéder aux métiers de soin des autres ? Comment devenir kinésithérapeute ou encore podologue ? Ce guide complet entièrement mis à jour des dernières réformes, vous apporte toutes les réponses à vos questions et vous donne accès à toutes les informations indispensables des métiers de la santé. De nombreux témoignages et des conseils de professionnels jalonnent cet ouvrage pour vous aider à faire les bons choix !