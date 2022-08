365 lois. Une année pour percer les secrets de la nature humaine

Qui ne souhaite pas être plus puissant ? Avoir plus de contrôle ? Etre le meilleur dans ce qu'il fait ? Le secret : suivre ce livre tous les jours. Au cours des 22 dernières années, Robert Greene s'est intéressé à tous les aspects de la vie humaine pour : obtenir ce que l'on veut, comprendre les motivations des autres, maîtriser ses impulsions ou reconnaître ses forces et ses faiblesses. Les Lois de votre année reprend l'essentiel de ces sagesses pour nous inspirer au quotidien, sous forme d'entrées à lire chaque jour en quelques minutes.