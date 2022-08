" Fragments de Géo " est le premier ouvrage de la collection GéoTraverses, créée par le Comité National Français de Géographie et les Presses Universitaires de Vincennes. Il rassemble 13 contributions de 30 géographes, d'horizons variés, et reflète une partie de la diversité des champs d'études et des débats qui animent la géographie française contemporaine. Parler de "Fragments de Géo" est une manière de signifier que la connaissance de la Terre (Gê) et du Monde n'est jamais que "fragmentaire" . Il n'est pas d'analyse géographique qui puisse prétendre à l'exhaustivité ou à une vision qui se voudrait globale, totale et définitive des espaces observés. Composé de trois parties, "Epistémologies en mouvement" , "Actions et réflexions" , "Arguments" , cet ouvrage rassemble 13 contributions de 30 géographes, d'horizons variés, illustrant une partie de la diversité des champs d'études et des débats qui animent la géographie française contemporaine. Ces éclairages multiples nous montrent combien la géométrie même de notre discipline et ses équilibres internes se recomposent en fonction des urgences de notre époque (climatique, sociale, politique, migratoire ...). Ce livre inaugure la collection GéoTraverses. Dans son esprit et dans sa forme, il est un espace d'échanges ouvert aux différents discours et aux approches transversales au sein de la géographie. Nous espérons que cette construction collective pourra stimuler des croisements inédits, et annoncer de nouveaux assemblages à venir. Cet ouvrage collectif a été piloté par des membres du Comité National Français de Géographie, dont il est l'émanation, après un appel texte adressé à ses 26 commissions. Ses directeurs sont Nicolas Rouget, Nacima Baron, Amaël Cattaruzza, Nathalie Lemarchand et Bastien Sepulveda.