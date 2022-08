Physique-Chimie en PSI/PSI*. Le cours complet, Edition 2022

Cet ouvrage aborde l'ensemble du cours de Physique-Chimie de la classe de CPGE PSI / PSI avec de nombreux points du programme de PCSI. Il contient : - un cours dont la rédaction est particulièrement soignée en s'appuyant sur de nombreuses illustrations ; - les points délicats détaillés, afin que les étudiants trouvent des réponses à la plus grande partie de leurs questions ; - de très nombreuses applications classiques qui ont été choisies pour leur diversité, l'éclairage qu'elles apportent au cours, les techniques de résolution qu'elles font intervenir, et qui font l'objet de nombreux sujets d'écrits et d'oraux ; - les outils mathématiques (différentielles, champs de vecteurs et de scalaires, analyse de Fourier, analyse dimensionnelle) - quelques compléments hors-programmes pour leur intérêt culturel et leur utilisation fréquente dans les T. I. P. E. Ils sont clairement identifiés afin d'être éventuellement réservés à une deuxième lecture plus approfondie. Cet outil de travail complet, utile et agréable par la clarté du cours, la rigueur du contenu, la variété et la richesse des applications proposées, est écrit spécialement pour les étudiants qui préparent les concours d'entrée aux E. N. S. et aux plus grandes écoles d'ingénieurs, les étudiants en Master et les candidats aux concours d'enseignement (CAPES, Agrégation).