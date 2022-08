Analyse financière. 2e édition

Un livre de révision et d'entrainement sur le cours d'analyse financière : fiches de cours, QCM et exercices corrigés Ce livre, organisé en vingt-et-une fiches thématiques, constitue un outil parfait pour réviser et s'entraîner sur l'analyse financière. Clair, pédagogique et progressif, il permet d'acquérir toutes les notions fondamentales de la discipline : l'étude de la performance, le diagnostic de la situation financière et l'analyse de la trésorerie. Chaque fiche comprend : - l'essentiel des connaissances - des QCM dont le corrigé commenté est l'occasion de rappeler les concepts incontournables et de se mettre à niveau - des exercices corrigés pour s'entraîner pour les examens. Un cas de synthèse clôture l'ouvrage. Cette nouvelle édition inclut la mise à jour des concepts, des exercices renouvelés et une présentation plus visuelle.