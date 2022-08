Marketing digital. De la conception à la mise en oeuvre opérationnelle

Pédagogique et professionnalisant, ce livre expose tous les concepts du marketing digital. Les notions traitées sont enrichies d'exemples concrets, de témoignages ou de mini-cas d'application qui permettent de maîtriser les rouages du marketing digital, d'identifier les facteurs clés de succès et de définir une stratégie digitale cohérente et complète (leviers d'acquisition et de conversion, réseaux sociaux et e-réputation, m-marketing et omnicanal, etc.).