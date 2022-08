Sociologie politique. Edition 2022

Ce manuel, complété par un lexique de 135 définitions, a l'ambition d'être accessible et clair sur les questions essentielles de la discipline : le pouvoir, l'Etat, les gouvernants et les partis, aussi bien que l'action collective, la communication politique ou les politiques publiques... L'accent s'y trouve placé sur les théories consacrées : celles des grands auteurs classiques mais aussi les plus modernes, qu'il est indispensable de connaître dans la perspective de l'examen ou du concours. Des bibliographies par chapitres, établies sans complaisances inutiles, aideront les lecteurs désireux d'approfondir des thèmes particuliers.