Jean François Dubreuil. Leurres et Bonheurs d'un peintre Conceptuel

Cette monographie est la première consacrée à l'artiste. L'auteur, le critique d'art Jean-Marc Huitorel, suit et défend ce travail depuis une trentaine d'années. Autodidacte et méthodique, il a, au milieu des années 1970, mis au point un système intangible de report sur tableau des différentes surfaces de journaux de la presse quotidienne régionale, nationale et internationale. Jean-François Dubreuil est né en 1946 et vit à Paris. Représenté par plusieurs galeries, dont Lahumière en France, ses oeuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées et publiques (Espace de l'Art Concret à Mouans-Sartoux, Frac de Normandie-Caen, de Bourgogne et de Bretagne). Autodidacte et méthodique, il a, au milieu des années 1970, mis au point un système intangible de report sur tableau des différentes surfaces de journaux de la presse quotidienne régionale, nationale et internationale. A la base, le rouge pour la publicité, le noir pour la photographie et le gris ou le blanc pour tout ce qui n'est pas attribué à une autre couleur. Le résultat visuel, d'une originalité, d'une force et d'une variété étonnantes, peut faire un instant croire à de la peinture abstraite géométrique, de celle des héritiers de Mondrian ou d'Aurelie Nemours. Il s'agit en fait d'une oeuvre résolument conceptuelle de laquelle l'irrévérence dadaïste n'est jamais absente : une peinture aussi joyeuse que rigoureuse, parsemée de leurres, certes fondée sur un programme mais ouverte au hasard et où la prévisibilité n'exclut pas la surprise. Cette monographie est la première consacrée à l'artiste. L'auteur, le critique d'art Jean-Marc Huitorel, suit et défend ce travail depuis une trentaine d'années.