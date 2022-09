DYS, TDAH, HPI, le manuel de survie pour les parents

S'EPANOUIR AVEC SON ATYPISME ! Vous avez un HPI (haut potentiel intellectuel), un TDA-H (trouble de de l'attention avec ou sans hyper activité) ou un trouble DYS, ou bien vous l'ignorez... Ce manuel est l'outil idéal pour aider celles et ceux qui n'arrivent pas à mettre de mot sur cette différence qu'ils ressentent depuis leur enfance et qui a engendré des difficultés tout au long de leur vie : échec scolaire, mal-être professionnel, dépendances, phobies, instabilité dans le couple, blocages divers, hypersensibilité, TOC, anxiétés sociales, incompréhension avec l'entourage... Trop d'adultes atypiques ont été brimés et ont enfoui leurs capacités en voulant s'adapter à une société qui ne correspondait pas à leurs propres codes. Et si vous aviez un fonctionnement intellectuel et/ou cognitif différent ? Ce manuel vous propose : - des pistes thérapeutiques pour mieux comprendre le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le haut potentiel, le trouble de l'intégration sensorielle et les troubles dys ; - des conseils pratiques à destination des employeurs et de leurs employés atypiques pour faire établir un diagnostic ou avoir une reconnaissance à la MDPH ; - des outils adaptés pour trouver un juste équilibre sur leur lieu de travail ; - des témoignages ainsi que des adresses utiles. La neurodiversité est au coeur de cet ouvrage car elle définit chaque être individuellement.