Et la beauté sauvera le monde

Nadejda Bellevieille est infirmière en réanimation cardiaque sur le bassin d'Arcachon. Son vécu douloureux va l'amener à découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence, un monde où la force de l'Enfance prend tout son sens, un lieu ou l'essence de la Vie se rapproche de la perfection, où la grâce et l'enchantement rayonnent face à la cruauté et à la perversion. Nous avons tous le devoir de nous souvenir, de suivre le chemin énigmatique et mystérieux de notre propre histoire afin de réanimer le Vivant.