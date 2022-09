Pure ?. Microbiote cutané, volatolome et probiotiques... Préservez les incroyables pouvoirs de votre peau

L'hygiène de notre peau est au centre de nos préoccupations quotidiennes. Pour des raisons sanitaires bien sûr, mais aussi pour des raisons sociales, ou tout simplement pour le plaisir que nous prenons à les utiliser, les produits d'hygiène, à commencer par le savon, sont passés d'un rôle de protection contre les microbes à celui de pourvoyeur de bien-être. Nous les utilisons non seulement pour être propres, mais afin que notre peau soit pure. Lorsqu'il s'agit de sauver notre peau, pureté rime-t-elle avec santé ? C'est la question que se pose le journaliste et médecin James Hamblin, dans une enquête sur le rapport que notre peau, l'un des plus vastes organes de notre corps, entretient avec les produits lavants. Barrière de protection contre les agressions extérieures, la peau abrite elle-même un microbiote à l'équilibre fragile, aux pouvoirs incroyables, qu'il s'agit de préserver. Des différentes tendances du soin de la peau, aux découvertes effectuées par les chercheurs et médecins sur les microbes, bactéries, le volatolome ou les probiotiques, James Hamblin dresse un panorama passionnant de la nouvelle science de la peau.