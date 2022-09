Perte de mémoire

Quitter son petit village des Cévennes pour partir à la guerre, c'est dur quand on a vingt ans et qu'on laisse derrière soi celle que l'on aime. Mais se retrouver amnésique en 1918 et ne même plus savoir qui on est, c'est tout simplement dramatique. Guidé par le vague souvenir de son premier amour, qu'il suivra comme un fragile fil d'Ariane, le héros parviendra-t-il à se reconstruire et à retrouver les siens ? Sans compter que depuis son départ, bien des événements se sont produits...