(Quand) Jules devient Eugène

Quand la généalogie vous permet d'envisager votre propre destinée... "Y a-t-il un lien entre cette date du neuf novembre 2003 et un passé inconnu de moi-même ? Il faut que je cherche, que j'avance, que je résolve ce mystère enfoui au plus profond de mon être. C'est une question de survie ! " A bientôt quarante ans, Jules mène une vie de citadin sans problème apparent. Un matin, il se trouve être confronté face à une énigme non résolue : sa propre vie qu'il ne maîtrise plus, sans trouver d'explication rationnelle. Ce roman, plein de rebondissements, nous dévoile une série de personnages typés et attachants qui, chacun à leur manière, essayent d'aider Jules à sortir de cette nasse dans laquelle il se sent prisonnier. C'est la compréhension de sa propre histoire familiale qui lui ouvrira les portes jusque là fermées et lui proposera les clés de sa destinée.