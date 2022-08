Les enquêtes de Maud Delage Tome 2

Les croix de la pleine lune : Dans la région de Villebois-Lavalette, en Charente, trois hommes et deux adolescentes se sont évanouis dans la nature. Lorsqu'un des disparus est retrouvé mort, victime d'un meurtre, Maud Delage et ses compagnons de travail n'ont plus de temps à perdre. Ils doivent trouver ce qui lie ces personnes pour éclaircir le mystère. Mais bientôt, Maud se retrouve elle-même dans la ligne de mire des criminels. Irwan pourra-t-il protéger sa jolie collègue, lui qui a su se rapprocher d'elle et ainsi prendre une longueur d'avance sur Xavier ? Drame à Bouteville : Sur le point de se marier à son ami d'enfance, Julie décide soudain de s'enfuir avec un séducteur de pacotille, croyant vivre enfin une véritable passion. Quand elle est retrouvée morte au fond d'un puits dans le district de la Grande Champagne, Maud et son équipe entrent en action pour résoudre l'énigme, qui les mènera sur plusieurs pistes, y compris le surnaturel... Les suspects ne manquent pas, mais un véritable coup de théâtre attend les enquêteurs, qui n'auraient jamais pu prévoir pareil dénouement.