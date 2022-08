Dieu, la contre-enquête

Vous trouverez dans ce livre tous les arguments contre les prétendues "preuves" de l'existence de Dieu : le Big Bang, le fin réglage de notre univers, l'apparition de la vie, l'adaptation parfaite de l'être humain à sa planète... Scientifique de formation, Thomas C. Durand démontre avec brio à quel point ce discours scientifico-mystique dessert non seulement la science, mais aussi la foi. C'est pourquoi cet ouvrage, accessible et argumenté, s'adresse aussi bien aux athées qu'aux croyants pour qui la foi ne se réduit pas à un fact-checking. Les raisons de croire existent, mais elles pourraient vous surprendre.