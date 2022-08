Trois filles, trois soeurs, à la Tchekhov. Trois soeurs qui, toutefois, ne sont pas réunies dans la même maison et ne crient pas "à Moscou, à Moscou ! " : l'une vit aux Etats-Unis, l'autre en Allemagne et la troisième en France. Ce sont des femmes des XXe et XXIe siècles. Chacune a mené et mène sa vie tambour battant, jusqu'au moment où l'une d'elles, Nathalie, apprend qu'elle n'a pas le même père que les deux autres. Leurs parents n'en ont jamais rien dit. Qui est donc le père biologique de Nathalie ? Les trois soeurs vont se réunir pour mener l'enquête, laquelle implique un "retour à Constance", en Allemagne, où elles ont vécu toutes les trois, petites. Retour à Constance, donc, une bonne cinquantaine d'années après, ce qui implique un retour à l'immédiat après-guerre. La petite histoire rencontre la grande.