La joie imprenable

La joie est-elle possible sur cette terre ? Une joie qui ne se laisserait pas détruire par les circonstances de la vie - une joie imprenable, autre que le plaisir, le bonheur et la béatitude ? Une lecture renouvelée de la parabole dite du fils prodigue révèle comment des expériences aussi "négatives" que l'échec, la solitude ou la frustration ont, paradoxalement, partie liée avec l'éclosion de la joie. Lytta Basset, pasteure et professeure de théologie en Suisse, sait porter la parole évangélique à un public toujours plus large. Dans cet essai publié chez Labor et Fides en 1996, elle explore cette "joie parfaite" promise par Jésus, qui est adhésion à l'existence tout entière, sans exclusion de rien ni de personne. Après ses ouvrages Moi, je ne juge personne, Guérir du malheur et Le pouvoir de pardonner, tous trois repris dans la présente collection, elle montre comment la relation à l'autre devient porteuse de cette prodigalité dont parlent les évangiles.