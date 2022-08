Qu'est-ce que la géopolitique ?

En dépit ou à cause de son persistant succès public, la géopolitique demeure une discipline aux contours flous, à tel point qu'il semble en exister autant de définitions que de praticiens. L'ouvrage montre que cette indétermination n'est pas nouvelle et plonge ses racines dans l'histoire même de la discipline : depuis ses origines, elle fait l'objet de controverses et de définitions concurrentes. En revenant sur les principaux débats suscités par la démarche géopolitique et sur les différentes conceptions qui en ont été proposées, Florian Louis tente d'en saisir l'originalité et la pertinence non sans en pointer les limites. Il permet ainsi de saisir ce qui fait la spécificité d'une approche géopolitique et constitue une utile introduction à la discipline.