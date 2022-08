Contes et divans. Médiation du conte dans la vie psychique, 4e édition

L'étoffe dont est tissé le conte est triple : s'y croisent les fils de la réalité psychique, la trame de l'intersubjectivité, la chaîne des formations culturelles et sociales. Les contes sont des modalités d'accomplissement du désir au même titre que le rêve, la fantaisie éveillée ou le cauchemar. Leur surgissement dans la cure est toujours l'avènement d'un jeu dans le penser, la mise en oeuvre de la culture comme tiers. Le conte est aussi produit social : quelles sont alors ses fonctions dans le jeu et l'apprentissage des enfants de nos sociétés industrielles ? Comment, lorsqu'un trait nouveau vient se greffer sur un conte bien établi, peuvent se révéler les relations nouées entre imaginaire et réalité sociale ? Cet ouvrage, devenu un classique, met l'accent sur les fonctions médiatrices du conte dans la vie psychique. Ces fonctions sont l'effet des qualités structurales du conte, qui toujours propose une figuration d'un dérèglement ou d'une crise psychique et les voies de leur dépassement. Elles sont aussi l'effet de son utilisation dans des dispositifs qui visent à rétablir des processus de liaison intrapsychique là où ils sont défaillants ou en difficulté. Dans ces fonctions, les contes merveilleux jouent un rôle irremplaçable.