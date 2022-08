Dark side of the mind

Bienvenue dans l'univers des psychologues du crime, aussi improbable qu'inquiétant. Le rôle du psychocriminologue ? Plonger dans l'esprit d'hommes et de femmes pour découvrir les ressorts de leurs actes criminels. Ce livre nous conduit sur les pas de Kerry Daynes, l'une des psychologues du crime les plus en vue dans le monde, consultée dans de grandes affaires. Elle a pénétré dans les prisons les plus sécurisées, dans les salles d'interrogatoire, dans les hôpitaux carcéraux, et a observé les témoins à la barre comme les accusés dans leur box. Par ses analyses, elle a contribué à résoudre des affaires complexes, à démasquer les coupables et à empêcher que d'autres crimes soient commis. Observer constamment le côté le plus sombre des êtres humains marque une vie profondément. C'est un témoignage poignant que Kerry Daynes livre au fil des pages sur son expérience professionnelle et personnelle.