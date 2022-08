Les colonies du haut et du bas-Canada avant et à l'époque des rebellions

Cet ouvrage réalise le souhait d'une histoire comparée du Haut-Canada et du Bas-Canada à l'époque des rébellions formulé depuis des années par Jean-Paul Bernard, Allan Greer et François Labonté. Historien de 1837 et de 1838, de Papineau et des idées au Bas-Canada, Yvan Lamonde y fait l'histoire de l'émergence d'une opposition républicaine au pouvoir loyal haut-canadien, balise les moments où, face au Family Compact et à la "clique du château" , se croisent Mackenzie et les réformistes, d'une part, et Papineau, Robert Nelson et les patriotes, d'autre part. Il analyse les revendications et les stratégies communes des deux colonies, compare les 92 Résolutions et le Seventh Report et dévoile les raisons de l'inaccomplissement d'un projet d'émancipation coloniale à la fois semblable et différent.