La bible à l'épreuve des sciences humaines. Intrduction à l'analyse critique de la bible hébraïque

Ce petit volume s'adresse à celles et ceux qui, lorsqu'ils se posent des questions en lisant la Bible, ne se contentent pas de réponses toutes faites. Il montre quels outils d'analyse peuvent être utilisés pour mieux comprendre les difficultés de ces textes. Chaque chapitre présente un moyen ou une technique à laquelle on peut avoir recours pour étudier rationnellement le contenu de la Bible. Dans la plupart des cas, il s'agit d'outils classiques utilisés pour l'étude des textes anciens dans le cadre des études savantes des sciences historiques et littéraires. L'application de ces techniques d'analyse aux textes bibliques apporte souvent des éclairages fort utiles et permet de répondre à de nombreuses questions que se posent les lecteurs. La présentation de chaque technique d'analyse sera illustrée par un exemple tiré d'un passage célèbre de la Bible et par une question qui se pose à son propos.