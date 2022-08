Les oubliés de la mémoire

Esther et Louis, deux nonagénaires, se rendent au Mémorial de la Shoah pour témoigner auprès d'élèves de ce qu'ils ont vécu durant la guerre. Plus de 70 ans auparavant, Louis, alors âgé de dix-huit ans, est libéré du camp du Struthof en Alsace, où il a été enfermé pour motif d'homosexualité. De nouveau libre, il est convoqué par la Wehrmacht pour intégrer l'armée allemande mais préfère fuir à Paris. Là-bas, il rejoint des groupes de résistants et participe à des tractations et collages d'affiches clandestins. C'est à cette occasion qu'il fait la connaissance d'Esther, une jeune étudiante infirmière, qui seconde son père au sein du scoutisme juif pour venir en aide aux civils. Avec sa famille, ils viennent d'accueillir Ezra, son cousin, qui s'est enfui de Berlin avec sa mère et ses soeurs après l'arrestation de son père, déchu de sa nationalité, et ramené en Pologne pour être enfermé dans le ghetto de Varsovie. Tous les trois vont résister contre l'Occupant jusqu'à ce qu'une partie de la famille soit arrêtée lors de la Rafle du Vel d'Hiv, en 1942. Si Esther, Ezra et Louis échappent à la rafle, ils finiront par être à leur tour arrêtés un an plus tard par la Milice de Vichy, torturés puis déportés au camp d'Auschwitz. Là-bas, ils tenteront de survivre comme ils le peuvent en supportant les privations et la dureté du système concentrationnaire, jusqu'à la libération. Ils élèveront leur voix, pour que justice leur soit rendue.