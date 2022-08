1940. La guerre ravage l'Europe et les nazis occupent la Pologne. Pour leur armée, ils enrôlent de force des hommes, peu importe qu'ils soient ou non Allemands. Un jour, dans la ferme familiale, Tomasz voit des nazis débarquer et lui mettre un pistolet sur la tempe. Il doit venir avec eux et s'engager dans l'armée du Reich, sinon il mourra et sa famille sera déportée dans les camps de la mort. Après avoir jeté un dernier regard à Zofia, la jeune femme qu'il aime, il n'hésite pas : pour protéger les siens, il devient un soldat du Reich. Pendant des années, il va risquer sa vie à essayer, en secret, dans les rangs d'une armée qu'il déteste, de faire le bien. Et, surtout, il n'a qu'un seul rêve : retrouver Zofia. Mes le choix qu'il a fait risque bien de les séparer à jamais...