Plus tard, tu seras éboueur

Avec son balai, Ludovic Franceschet, l'éboueur TikTokeur, rêve de changer le monde. Ce monde qui n'a pas été toujours été tendre avec lui. Enfant fugueur, ado mal dans sa peau, le p'tit gars de Montélimar est aujourd'hui le meilleur ambassadeur du vivre ensemble. Son terrain de jeu : Paris, dont il a connu la face obscure, en tant que SDF, pendant près de 10 ans. Des bas-fonds, aux spots des plateaux télés, Ludovic est passé de l'autre côté du miroir. Influenceur de la propreté, il clame, face aux caméras, sa passion pour son travail d'éboueur et son écoeurement face à l'incivilité. " J'ai réalisé mon rêve de gosse, je fais le plus beau métier du monde " répète-t-il à l'envi, avec une sincérité qui ne laisse aucune place au doute. La propreté, c'est le combat de sa vie. Chaque mégot, chaque papier, jeté à la poubelle est pour lui une victoire. Jamais moralisateur, ni culpabilisateur, il partage son quotidien sur les réseaux sociaux avec passion et humour. Il fédère des centaines de milliers d'abonnés, touchés par son message universel. Un message qu'il va, sur son temps libre, délivrer dans les collèges et les lycées. Ce Coluche de la propreté ne se repose jamais. Lors de ses jours de congés, il dépollue les bords de routes, les bois et les rivières. Sans relâche... Aujourd'hui, Ludovic espère franchir une nouvelle étape en se livrant à coeur ouvert, sans tabou. Il raconte le parcours intime chaotique qui l'a conduit là où il est aujourd'hui.