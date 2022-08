Vortex. Le jour où le monde s'est déchiré

Pour Elaine, 14 ans, c'est un jour exceptionnel. Elle va enfin participer à la Course de Vortex. Les dix premiers rejoindront la prestigieuse caste des Coureurs. Ces derniers sont les seuls à pouvoir parcourir les vortex, des tourbillons d'énergie reliant différents endroits de la planète. Une vocation qui exige des capacités exceptionnelles mais aussi de grands sacrifices. Car être Coureur signifie aussi faire la guerre aux Splits. Des créatures aussi mystérieuses que dangereuses... Trilogie de science-fiction empreinte d'écologie, Vortex est devenue un incontournable de la littérature jeunesse en Allemagne où elle s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires et traduit dans plusieurs langues.