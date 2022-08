Toi qui me guettes

Urgentiste, mère de deux enfants, Jenna est pourtant habituée au stress. Mais à la pression quotidienne s'ajoute un harceleur... Partout, à tout moment, le même jeune homme est là, sur ses traces, elle trouve sur le pas de sa porte des cadeaux inquiétants, ses collègues reçoivent des messages malveillants. Qui est-il, et que lui veut-il ? La police est incapable de l'aider, et Jenna se sent totalement impuissante, sur le point de craquer. Jusqu'au jour où son tourmenteur échoue au service des urgences à la suite d'un accident... Jenna va-t-elle pouvoir reprendre sa vie en main ? La peur peut-elle changer de camp ? Et surtout, Jenna franchira-t-elle la ligne rouge ? Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Frédéric Grellier