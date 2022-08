Maths CP. 5 Posters avec frise petite et grande comptines, Edition 2022

Les posters Chaque jour compte pour les classes de CP s'appuient sur la ritualisation des apprentissages et intègrent la résolution de problèmes et la manipulation. Chaque jour compte est une méthode terrain conforme au guide orange, avec des posters prescrits comme un complément utile. -La file numérique avec mise en valeur de la petite et la grande comptine (zéro amovible) -Du matériel grand format pour la manipulation au tableau et l'affichage