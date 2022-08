Dimensions Cauchemars Tome 1 : Thérapie de choc

Lorsque ses parents décident de l'envoyer passer l'été au C. R. A. A. V. (Centre de Réadaptation pour Adolescents Anxieux et Vulnérables) pour soigner son anxiété chronique, Marion se retrouve en thérapie intensive sur une île, avec d'autres jeunes en difficulté. Un soir, un orage brutal cause une panne d'électricité généralisée. Le lendemain, tandis que Marion marche sur la plage jonchée de déchets transportés par la violente marée, elle trouve une jeune fille naufragée, mais bien vivante. Elle la ramène à l'institut ; c'est là que des phénomènes inexpliqués se mettent à se multiplier...