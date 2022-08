RESAP Atelier upcycling. Faites de vos vieux vêtements des créations uniques !

Comment avoir un dressing stylé, qui vous ressemble, sans consommer toujours plus de vêtements neufs ? RESAP a la solution : à partir de vos propres habits (trop petits, tachés...) ou de pièces de seconde main (provenant de ressourceries, friperies...), créez vos propres vêtements ! Vous obtiendrez des pièces uniques et valoriserez ce qui existe déjà ! La mode et l'écoresponsabilité ne sont pas incompatibles : suivez le guide avec RESAP et ses 20 projets couture super faciles, réalisés à partir de pièces que tout le monde a (chemises, jeans, t-shirts en coton...).