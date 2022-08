Les déformations crâniennes positionnelles du nourrisson. Une prise en charge pluridisciplinaire

Les déformations crâniennes positionnelles (DCP) du nourrisson ' tête plate ' dans le langage courant concernent un nombre très conséquent d'enfants. Elles sont source d'inquiétude pour les parents alors qu'elles pourraient être évitées grâce à un diagnostic et une prise en charge précoces. De nombreux dogmes et croyances sur ces DCP sont répandus parmi les professionnels de santé pouvant mener à des erreurs diagnostiques et des retards de prise en charge. Dans ce contexte cet ouvrage constitue une base solide de connaissances théoriques et pratiques qui permet une prise en charge efficace et harmonisée des enfants concernés. Son objectif est de réunir des données fiables récentes et consensuelles sur les DCP du nourrisson. Dans la première partie les aspects théoriques sont abordés notamment les causes les facteurs de risque l'épidémiologie ou encore les conséquences des DCP. Dans les parties suivantes des notions pratiques concernant les éléments diagnostiques et cliniques ainsi que la prise en charge sont détaillées. Près de 150 photos et dessins accompagnent le texte. L'originalité et la force de ce livre résident dans son aspect pluridisciplinaire : 22 professionnels représentant 12 disciplines différentes ont co-écrit cet ouvrage en s'appuyant à la fois sur leur expérience pratique et sur les récentes données scientifiques internationales sur le sujet. L'enjeu est avant tout une réflexion commune et cohérente entre professionnels qu'il s'agisse du bilan diagnostique de la prévention ou de l'orientation thérapeutique. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels médicaux et paramédicaux travaillant avec des nourrissons ou de jeunes enfants (médecin pédiatre sage-femme infirmière et auxiliaire puéricultrice kinésithérapeute ostéopathe psychomotricien chiropracteur etc.) mais aussi aux parents s'intéressant à ce sujet.