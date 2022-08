Parasitoses et mycoses des régions tempérées et tropicales. Réussir son DFASM - Connaissances clés

En parfaite conformité avec le programme de DFASM (diplôme de formation approfondie en sciences médicales) cet ouvrage aborde les connaissances fondamentales en parasitologie et mycologie. Il comprend deux parties : une partie Connaissances comprenant 32 chapitres qui développent la théma - tique étayée de points clés de notions à retenir de tableaux et de figures ; une partie Entraînement qui propose 25 dossiers progressifs 100 QI et 19 cas cliniques QCM et QROC offrant un véritable outil d'auto-évaluation. Ces exercices sont tous corrigés et commentés et une partie d'entre eux est dotée de grilles de correction avec points. Cette 6e édition enrichie de nouveaux tableaux de synthèse et de figures propose une mise à jour des données médicales et scientifiques ainsi que des textes de consensus et de nouvelles vidéos accessibles via des flashcodes. La partie Entraînement renouvelle complètement les auto-évaluations en offrant de nouveaux dossiers progressifs adaptés au format des ECNi en plus des anciens dossiers progressifs cas cliniques et QI revus et corrigés. Fidèle à l'esprit des précédentes éditions l'ouvrage s'inscrit dans la collection Les référentiels des Collèges dont le format et la maquette en couleur offrent une clarté de lecture et facilitent la compréhension et la mémorisation.