L'âme de l'Amérique. Au coeur des grands espaces de l'Ouest

L'Ouest américain est la "fabrique à mythes" de l'Amérique, un endroit où des problématiques contemporaines souvent contradictoires sont présentes. Sylvie Brieu y a longuement séjourné pour les évoquer, rencontrant intellectuels, artistes, journalistes et écrivains, cowboys et Indiens, rangers des parcs nationaux et spécialistes de la faune sauvage, militants pro et anti-loups, protecteurs des ours grizzlis ou des bisons, militants écologistes défendant des forêts ou des rivières encore sauvages, champions de rodéo et personnalités made in Hollywood...