L'épicerie du monde. La mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours

Saviez-vous que le Christmas pudding est une recette impériale, composée de rhum jamaïcain, de raisins secs d'Australie, de sucre des Antilles, de cannelle de Ceylan, de clous de girofle de Zanzibar, d'épices d'Inde et de brandy de Chypre ? Que le n c m m fut introduit en Europe à la faveur de la Première Guerre mondiale, lorsque le Gouvernement général de Saïgon en fit venir pour approvisionner les nombreux travailleurs indochinois employés sur le Vieux Continent ? Que le café a d'abord été éthiopien avant d'être un produit mondialisé ? Qu'un des symboles de l'américanisation, le ketchup, est aujourd'hui confectionné en grande partie à partir de concentré de tomates chinois ? Que le raki, ce "lait de lion" dont raffolait Mustafa Kemal Atatürk, a attendu l'année 2009 pour devenir la boisson nationale de la Turquie ? Deux ans après le Magasin du Monde, Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre ont convié historiennes et historiens à l'écriture d'une histoire du monde par les produits alimentaires. Des frites au parmesan, de la chorba au ceviche en passant par la margarine, ces aliments, tantôt simples, tantôt savamment préparés, nous permettent de comprendre, au plus près de nos pratiques intimes, la mondialisation et ses limites. Un savoureux voyage dans la grande épicerie du monde.