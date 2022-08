Géopolitique des États-Unis

Les Etats-Unis sont aujourd'hui affectés par des mutations profondes et confrontés à une forte remise en cause sociétale après le mandat disruptif de son 45e président. Les quatre années de la présidence de Donald Trump semblent avoir contribué à soulever un doute à l'extérieur des frontières. Un des principaux enjeux de l'administration actuelle consiste désormais à apaiser et normaliser les relations internationales. Ce livre permet la découverte ou l'approfondissement de ce que sont les Etats-Unis d'aujourd'hui selon un plan en trois parties, couvrant les questions géographiques, humaines et de politique internationale, en rappelant que la puissance américaine se fonde sur un territoire hors du commun qui confère à ses habitants la certitude d'être un peuple à part.