Revue de Métaphysique et de Morale N° 3, 2022 : Vladimir Jankélévitch

Ce numéro comporte deux volets : un volet d'histoire de la philosophie moderne, avec deux études respectivement consacrées aux philosophies politiques de Rousseau et de Kant (J. Lenne-Cornuez, F. Rimoux), une discussion par Laurent Jaffro des importants travaux de Philippe Hamou sur Locke, et une nouvelle livraison de la Chronique de philosophie moderne. A ce premier volet s'ajoute un dossier consacré à la figure de Vladimir Jankélévitch (1903-1985), philosophe artiste (E. Fiat), intellectuel à la fois engagé et libre (R. Bruyeron), mais aussi et d'abord, d'un seul mouvement, moraliste et métaphysicien (P.-A. Gutkin-Guinfolleau). Originale et difficile, la métaphysique de Jankélévitch inscrit son auteur dans la lignée du spiritualisme français (G. Lurson), mais aussi de l'idéalisme schellingien et, plus lointainement, du néoplatonisme (F. Berland).