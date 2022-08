Dragon tactics. Les tactiques des entrepreneurs chinois pour mieux diriger dans l'incertitude

Ce livre propose une méthode et des outils aux dirigeants occidentaux, non seulement pour réussir en Chine mais aussi pour mieux diriger dans un monde de plus en plus incertain. Dans cet ouvrage, qui va bien au-delà des clichés auxquels on a souvent recours pour décrire les entreprises chinoises, les auteurs analysent en détail, par de nombreux exemples concrets, des conceptions du management et de la stratégie qui bousculent les méthodes auxquelles les entreprises occidentales sont habituées. Dragon Tactics emmène son lecteur dans un voyage passionnant au coeur de la réalité des entreprises chinoises, sans concession, sans langue de bois, sans ignorer les tensions actuelles entre la Chine et l'Occident.