Mathématiques écrit / admissibilité. Concours Professeur des écoles CRPE, Edition 2023

Ce manuel permet de préparer de façon complète l'épreuve écrite disciplinaire de mathématiques : les problèmes, les nombres et calculs, l'organisation et la gestion de données, la géométrie (plane et de l'espace) et les grandeurs et mesures. Méthodologie détaillée Une méthodologie détaillée tant pour les parties disciplinaires que didactiques de l'épreuve. Savoirs disciplinaires Toutes les connaissances et les techniques à maîtriser, illustrées par de nombreux exemples et figures. Exercices d'entraînement Des QCM, des vrai-faux et des exercices simples pour faire le point sur vos connaissances, ainsi que des exercices d'entraînement et des problèmes pour préparer le concours. Sujets corrigés Les sujets zéro de la réforme corrigés et commentés pour s'entraîner dans les conditions du concours.